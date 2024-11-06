Происшествия

Тело пропавшего подростка искали водолазы в Великолукском районе

Тело молодого человека 2006 года рождения искали водолазы в озере Задежа в Великолукском районе 6 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях по Псковской области

Специалисты аварийно-спасательной службы области на озере Задежа проводили поисково-водолазные работы по поиску предположительно утонувшего (по одной из версий следствия) гражданина 2006 года рождения.

Тело не найдено.

Напомним, сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают местонахождение пропавшего подростка Максима Новинского 2006 года рождения.

Смотрите также Подростка в черной куртке разыскивают в Великих Луках

Ранее тепа предположительно утонувших искази в Невельском муниципальном округе на озере Ордово и в Порховском районе на озере Лучно.