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Общество

400 добровольцев участвовали в поисках пропавшего подростка в Великих Луках

17.11.2024 17:40|ПсковКомментариев: 0

400 неравнодушных людей и несколько поисковых отрядов из разных городов России принимали участие в поисках пропавшего мальчика в Великих Луках. Об этом сообщил поисковый отряд Великих Лук «След» в своём сообществе ВКонтакте.

Фото: поисковой отряд Великих Лук «След»/ сообщество ВКонтакте 

Сегодня, 17 ноября, в Великолукском районе обнаружили тело без вести пропавшего в ночь с 3 на 4 ноября 17-летнего мальчика. В поисках подростка участвовали специалисты УМВД, УФСИН России и управления Росгвардии по Псковской области. Помимо этого, к поискам подростка по собственной воле присоединись 400 обычных неравнодушных людей, которые принимали участие во все дни поисков.

Также к поисковым мероприятиям присоединились поисковые отряды. Например, из Тверской области приехал отряд «Сова», помощь которого оказалось решающей. Девушка Оля из этого отряда обнаружила на местности зацепку, которая и помогла найти Максима.

Впервые за всю историю существования поискового отряда Великих Лук «След» с ним работали специалисты отряда «Лиза Аллерт» из Санкт-Петербурга.

Помимо этого, для оперативной работы к поискам присоединились водители квадроциклов и владельцы квадрокоптеров.

Напомним, подростка обнаружили мёртвым сегодня, 17 ноября, на 13-й день поисков. 

Теги: #добровольцы #происшествие #великие луки #поисковики
Источник: Псковская Лента Новостей
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