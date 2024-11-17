Следователи пока не готовы назвать причину смерти великолукского юноши

Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области не готово назвать причину смерти подростка, который пропал 4 ноября в Великолукском районе и был найден мертвым вчера, 17 ноября.
Фото: СУ СК РФ по Псковской области
«Пока причина смерти не установлена доподлинно, нет результатов гистологии, химических исследований», - сообщили в пресс-службе ведомства корреспонденту Псковской Ленты Новостей.
Напомним, что несовершеннолетний Максим Новинский пропал ночью 4 ноября. Тело пропавшего подростка нашли на 13-й день поисков.
По факту исчезновения подростка возбудили уголовное дело.