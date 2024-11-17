Происшествия

Следователи пока не готовы назвать причину смерти великолукского юноши

Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области не готово назвать причину смерти подростка, который пропал 4 ноября в Великолукском районе и был найден мертвым вчера, 17 ноября.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

«Пока причина смерти не установлена доподлинно, нет результатов гистологии, химических исследований», - сообщили в пресс-службе ведомства корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

Напомним, что несовершеннолетний Максим Новинский пропал ночью 4 ноября. Тело пропавшего подростка нашли на 13-й день поисков.

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По факту исчезновения подростка возбудили уголовное дело.