Происшествия

Подростка в черной куртке разыскивают в Великих Луках

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают местонахождение пропавшего подростка Максима Новинского 2006 года рождения.

3 ноября Максим Новинский поехал с друзьями на дачу в деревню Немково Великолукского района, где в три часа ночи ушел, до настоящего времени его место нахождения не известно.

Был одет в черную куртку с лампасами, кроссовки. Под курткой серая кофта с капюшоном .

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят незамедлительно обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки. Контактные телефоны: дежурная часть 8(81153)5-27-94, или +7 911 384 40 38