Происшествия

В Порхове мужчина предстанет перед судом за нанесение увечий щенку Катышу

Житель села Славковичи Порховского района предстанет перед судом за нанесение увечий собаке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Фото: приют «Добрый»

В ходе предварительного расследования установлено, что 12 июня житель села Славковичи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии несовершеннолетних позвал к себе собаку, которая ранее его знала, и неоднократно ударил ее о землю, чем причинил ей увечья в виде черепно-мозговой травмы, политравмы и контузии легких.

Прокурор Порховского района утвердил обвинительное заключение в отношении мужчины, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б», «в» части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным).

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.