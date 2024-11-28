Происшествия

В отеле под Петербургом обнаружили голый труп псковича на унитазе

Сотрудница отеля рядом с поселком Лесколово во Всеволожском районе Ленобласти проверяла одну из комнат и обнаружила мертвого постояльца.

О трупе в ванной комнате гостиничного номера администратор сообщила в полицию утром 2 декабря. Она пояснила, что 44-летний мужчина родом из Псковской области заселился в отель 25 ноября. Он был один и, как рассказали сотрудники отеля, вообще не выходил из номера. Администратор решила его проведать и уточнить, планирует ли он продлить свое пребывание в отеле, пишет «Фонтанка».

Дверь оказалась открыта, а в комнате никого. Сотрудница решила проверить санузел, где и обнаружила псковича. Признаков жизни он не подавал, сидел голым на унитазе полубоком, положив голову на бачок. Подробности выясняются.