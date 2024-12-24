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Обвиняемая в получении коммерческого подкупа конкурсная управляющая в Псковском районе не признала вину

В Псковском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении конкурсной управляющей, обвиняемой в получении коммерческого подкупа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, обвиняемая, являясь конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью, совершила коммерческий подкуп, сопряжённый с вымогательством предмета подкупа. Она заведомо создала условия, при которых бывший конкурсный управляющий ООО был вынужден согласиться и передать ей имущество с целью предотвращения вредных для себя последствий, связанных с наличием задолженности у должника. В период исполнения своих обязанностей она незаконно получила от бывшего управляющего движимое и недвижимое имущество общей стоимостью более 28 миллионов рублей за содействие в интересах последнего и за способствование совершению вышеуказанных действий кредитором общества.

В судебном заседании обвиняемая вину не признала. Судом определен порядок исследования доказательств и решен вопрос об аресте движимого имущества. Следующее судебное заседание назначено на 21 января 2025 года.