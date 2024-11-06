Происшествия

Конкурсную управляющую будут судить в Псковском районе за попытку получения коммерческого подкупа

В Псковском районе перед судом предстанет 39-летняя конкурсная управляющая, обвиняемая в получении коммерческого подкупа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

Уголовное дело было возбуждено по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, управляющая требовала от предыдущего конкурсного управляющего передать ей имущество стоимостью более 28 миллионов рублей. В обмен она обещала отозвать иск в арбитражный суд о взыскании неустойки в размере более 36 миллионов рублей. Однако после получения документов на передачу собственности и их подачи в МФЦ для перерегистрации ее задержали сотрудники полиции.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.