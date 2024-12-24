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Животных держат в плену и без должного ухода в великолукской квартире

26.12.2024 13:44|ПсковКомментариев: 0

Животных держат в плену без должного ухода в великолукской квартире по адресу: Октябрьской проспект, 14. Соответствующее обращение жильцов многоквартирного дома поступило в адрес руководителя приюта «Милый» Татьяны Тимофеевой. Текст обращения опубликовали в группе приюта в соцсети «ВКонтакте».

Фото: архив ПЛН

«На моё имя поступило обращение о помощи по ситуации с животными, которые закрыты в частной квартире», – рассказала Татьяна Тимофеева.

Из информации соседей и свидетелей, в течение порядка 20 лет собаки и кошки содержатся в жутких условиях без должного ухода и кормления, болеют, летом выпрыгивают с высоты 5 этажа и разбиваются. Хозяйка в квартире не проживает, приходит покормить животных раз в неделю и периодически выносит мертвых животных в пакетах в мусорные контейнеры. 

Руководитель приюта «Милый» рассказала, что животных женщина собирает во дворах. Однажды «в плен» попал рыжий кот из приюта, его удалось вызволить. На сегодняшний день Татьяна Тимофеева готова принять всех оставшихся в квартире животных в зооприют. 

«По данной ситуации были обращения в полицию, выписан штраф, движения нет. В прокуратуре разъяснили, как дальше действовать. Надеемся на разрешение ситуации и изъятие животных в приют (определимся с размещением на карантинное содержание)», – добавила Татьяна Тимофеева. 

Теги: #животные
Источник: Псковская Лента Новостей
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