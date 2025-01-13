Происшествия

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после задержки поезда «Ласточка» в Санкт-Петербурге

Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку в связи с задержкой движения пригородного поезда «Ласточка» по маршруту Выборг — Санкт-Петербург.Об этом сообщили в официальном Telegram-канале прокуратуры.

13 января 2025 года электропоезд прибыл на Финляндский вокзал с опозданием на 45 минут по причине технической неисправности.

В настоящее время Санкт-Петербургская транспортная прокуратура осуществляет проверку, чтобы выяснить, были ли нарушены права пассажиров и соблюдались ли требования законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.