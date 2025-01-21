Происшествия

Дело об избиении мужчины сковородой в Пскове прекратили из-за примирения сторон

Несудимая ранее псковичка чугунной сковородой ударила мужчину по голове во время конфликта. Мировой суд города Пскова уголовное дело прекратил из-за примирения сторон, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

23 ноября 2024 года женщина, находясь дома на кухне, в ходе конфликта взяла в руки чугунную сковороду и ударила мужчину по голове.

При даче пояснений псковичка признала вину в полном объеме, раскаялась и принесла свои извинения, которые были приняты.

Пострадавший в свою очередь заявил, что хочет прекратить уголовное дело, поскольку вред женщина возместила, принесла извинения, что для него оказалось достаточным.

Суд первой инстанции, разрешив указанное ходатайство, применил правила статьи 76 УК РФ и статьи 25 УПК РФ.