Происшествия

Великолучанин решился на кражу сразу после выхода из тюрьмы

Великолукский городской суд 22 января 2025 года рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в краже, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукском городском суде.

По версии следствия, вечером 13 января 2025 года обвиняемый проник в квартиру потерпевшего в доме по проспекту Гагарина в Великих Луках и похитил мобильный телефон, телевизор и деньги. Сумма ущерба составила 71 тысячу рублей.

В судебном заседании установили, что обвиняемый судим и освободился из мест лишения свободы в декабре 2024 года. С учётом этих данных и тяжести преступления суд арестовал его до 14 марта 2025 года.