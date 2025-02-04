Происшествия

Приговор экс-замглавы Пскова Грацкому за взятки. ФОТОРЕПОРТАЖ

Псковский городской суд 4 февраля вынес приговор в отношении бывшего заместителя главы города Пскова и начальника управления городского хозяйства администрации города Александра Грацкого, бывший чиновник признан виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размере.

Суд установил, что Грацкий на протяжении 2022-2023 годов брал взятки в виде ценных подарков. Суд приговорил виновного к лишению свободы на 10 лет в исправительной колонии строгого режима, а также назначил штраф в размере 5 миллионов 700 тысяч рублей. Кроме того, дополнительный вид наказания – запрет занимать определенные должности сроком на 10 лет.

Вынесение приговора – в фоторепортаже Анны Тягуновой.