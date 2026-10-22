Елена Трошкова не смогла оспорить штраф за взятку бывшему начальнику УГХ Пскова

Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения приговора в отношении директора ООО «СДМ Проект» Елены Трошковой за дачу взятки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Приговором Псковского городского суда Елену Трошкову признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ, а именно в даче взятки в виде автомобиля марки Exeed бывшему начальнику управления городского хозяйства администрации Пскова Александру Грацкому. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 3,5 миллиона рублей в доход государства.

На постановленный судом первой инстанции приговор сторона защиты подала апелляционные жалобы, в которых просила его отменить, а также поступило представление прокурора об усилении наказания - увеличении размера штрафа.

По результатам апелляционного судебного разбирательства приговор Псковского городского суда оставлен без изменения, апелляционные представление и жалобы - без удовлетворения.

Приговор в отношении Елены Трошковой вступил в законную силу.

Согласно материалам дела, в период с 1 июля по 15 декабря 2022 года директор ООО «СДМ Проект» Елена Трошкова от имени юридического лица предложила начальнику управления городского хозяйства администрации Пскова Александру Грацкому автомобиль марки Exeed стоимостью 5,8 млн рублей «за совершение последним действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ в рамках заключенных муниципальных контрактов».

Александр Грацкий за получение этой и других взяток уже отбывает наказание в колонии строгого режима, ему назначили 11 лет лишения свободы со штрафом в размере 6 миллионов рублей и с рядом ограничений.