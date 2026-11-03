Купленное для Грацкого моторное судно обратили в доход государства

Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску прокурора города Пскова к бывшему начальнику управления городского хозяйства администрации города Александру Грацкому и его подельнику по фамилии Сухоруков об обращении в доход государства имущества, в отношении которого не представлены сведения, подтверждающие его приобретение. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Установлено, что 31 июля 2023 года Сухоруков в качестве покупателя заключил договор купли-продажи моторного судна стоимостью 1 230 000 рублей. При этом моторное судно в действительности приобретено Грацким, который занимал должность начальника УГХ администрации города Пскова, оформлено на Сухорукова с целью сокрытия реального имущественного положения и ухода от необходимости декларирования.

Поскольку подтверждённые доходы Грацкого и его супруги не позволяли приобрести указанное имущество, на основании положений статьи 235 ГК РФ, части 2 статьи 17 федерального закона от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» суд решил обратить в доход РФ посредством передачи в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях вышеуказанное моторное судно.

Александр Грацкий за получение взяток уже отбывает наказание в колонии строгого режима, ему назначили 11 лет лишения свободы со штрафом в размере 6 миллионов рублей и с рядом ограничений.