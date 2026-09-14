Елена Трошкова обжалует штраф в 3,5 млн рублей за дачу взятки бывшему начальнику УГХ Пскова

Псковский областной суд проверит законность вынесения приговора в отношении директора ООО «СДМ Проект» Елены Трошковой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

В Псковский областной суд поступили апелляционные жалобы защитников в интересах осужденной и апелляционное представление прокурора на приговор Псковского городского суда, по которому Трошкову признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ. Ее осудили за дачу взятки в виде автомобиля марки Exeed бывшему начальнику управления городского хозяйства администрации Пскова Александру Грацкому.

Решением суда ей назначили наказание в виде штрафа в размере 3,5 миллиона рублей в доход государства.

Судебное заседание состоится 30 сентября в 14:00.

Согласно материалам дела, в период с 1 июля по 15 декабря 2022 года директор ООО «СДМ Проект» Елена Трошкова от имени юридического лица предложила начальнику управления городского хозяйства администрации Пскова Александру Грацкому автомобиль марки Exeed стоимостью 5,8 млн рублей «за совершение последним действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ в рамках заключенных муниципальных контрактов».

Александр Грацкий за получение этой и других взяток уже отбывает наказание в колонии строгого режима, ему назначили 11 лет лишения свободы со штрафом в размере 6 миллионов рублей и с рядом ограничений.