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Приговор псковской лошаднице, осужденной за падение ребенка с пони, оставили без изменений

Приговор псковской лошаднице Ольге Бойчук, осужденной за падение ребенка с пони, оставили без изменений, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Ольга Бойчук, являясь владельцем нескольких лошадей, с целью извлечения незаконного дохода, то есть без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, использовала одну из лошадей для оказания возмездных (платных) услуг в виде конных прогулок для детей, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителя. В результате малолетней потерпевшей при падении с пони были причинены телесные повреждения.

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Действия виновной квалифицированы по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ - как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет.

Псковский городской суд признал Ольгу Бойчук виновной в совершении указанного преступления, ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с установлением испытательного срока и вменением обязанностей.

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Однако Ольга Бойчук с приговором не согласилась, посчитав, что не нарушала требований закона, регулирующего порядок предоставления услуг в виде прогулок на лошади. Считает, что у нее не было цели извлечения прибыли и отсутствовал умысел на совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ. Возникшие последствия были обусловлены действиями владельца другой лошади, которая допустила, что ее лошадь нанесла удар пони, на котором сидел ребенок. Ольга Бойчук полагает, что ее вина в совершении инкриминируемого преступления не доказана.

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Проверив материалы уголовного дела, заслушав мнения лиц, участвующих в деле, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия по уголовным делам Псковского областного суда оставила приговор Псковского городского суда от 19 ноября 2024 года без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.