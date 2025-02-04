Происшествия

Пожилая псковичка лишилась денег под предлогом продления договора на услуги связи

Пенсионерку из Псковского района ввели в заблуждение. Деньгами пожилой женщины обманным путем завладели неизвестные мошенники, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жительнице Псковского района, женщине 1963 года рождения, позвонил неизвестный, который представился сотрудником одной из организаций. И под предлогом якобы необходимости продления договора на обслуживание услуг связи завладел денежными средствами собеседницы на сумму около 300 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.