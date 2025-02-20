Происшествия

Жителя Пыталово оштрафовали культивирование 101 куста конопли

Жителя Пыталово 1986 года рождения оштрафовали за незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пыталовского района.

Установлено, что мужчина незаконно посеял по мету своего жительства в квартире в Пыталово для личного употребления семена растения конопли, найденные им в лесном массиве, осуществлял за ними уход, в результате чего вырастил 101 куст, что является крупным размером.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей.