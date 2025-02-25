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Происшествия

Штраф назначили жителю Дно за оскорбление должностного лица

27.02.2025 11:35|ПсковКомментариев: 0

Мировой судья судебного участка №5 Дновского района рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области, гражданин при общении с должностным лицом города Дно высказался в его адрес оскорбительными словами в неприличной форме, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности, с использованием нецензурной лексики.

В ходе рассмотрения дела в суде гражданин не признал вину в совершении правонарушении, пояснив, что ненормативную (нецензурную) лексику не использовал, иные слова оскорбительного характера не произносил.

Выслушав стороны, заслушав пояснения свидетелей, исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу о наличии в действиях жителя Дно состава административного правонарушения.

Мировой судья признал гражданина виновным в совершении указанного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей.

Теги: #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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