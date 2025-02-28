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Михаила Гавунаса осудили на 8 лет 6 месяцев лишения свободы

Экс-заместителю губернатора Псковской области, экс-заместителю председателя регионального парламента Михаилу Гавунасу вынесли приговор за мошенничество в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Исчисление наказание начнётся с момента его задержания на территории России, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания Псковского городского суда.

Также суд взыскал с Гавунаса более млрд рублей в пользу правительства Псковской области. Кроме того, под арестом его имущество и счета. Среди имущества есть Ferrari, зарегистрированный в Монако, земельные участки и квартира в Псковской области.

Михаил Гавунас признан виновным в совершении мошеннических действий, связанных с завладением обманным путем долей ГУП «Псковалко» в уставном капитале ЗАО «Псковпищепром» и легализацией похищенного имущества, мошеннических действиях, связанных с завладением путем обмана имуществом ЗАО Агрофирма «Черская» в ООО «Агрокомплекс» и легализацией похищенного имущества, использовании заведомо подложного документа об отсутствии у него гражданства государства Израиль, а также в склонении неустановленного лица к изготовлению данного документа.

Михаил Гавунас находился под следствием более 12 лет.

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В конце 1996 года, вскоре после избрания губернатором Евгения Михайлова, администрация Псковской области создает госпредприятие «Псковалко», региональный комитет по управлению государственным имуществом назначает его руководителем Василия Салопова. В начале следующего года учреждается акционерное общество «Псковпищепром», для его создания имуществом «скидываются» «Псковалко» (51%) и Облпотребсоюз (49%). В качестве директора акционер с контрольным пакетом делегирует своего представителя, так Василий Салопов становится руководителем и «Псковалко», и «Псковпищепрома».

С конца 90-х до первой половины нулевых руководство «Пищепрома» провело несколько эмиссий акций, то есть дополнительных выпусков с продажей ценных бумаг. Одним из акционеров являлось «Псковалко», которое в свою очередь принадлежало государству. В результате увеличения количества акций доля «Псковалко» в уставном капитале «Псковпищепрома» снизилась с 71,91% до 3,59%, в связи с чем были утрачены контроль за деятельностью предприятия и право на часть прибыли. Их получил Михаил Гавунас, скупив акции через аффилированные предприятия, использовав для этого деньги самого «Пищепрома» и воспользовавшись своей высокой должностью в администрации области.

Напомним, Михаил Гавунас с ноября 1996 года по март 2000 года был заместителем главы администрации Псковской области - руководителем представительства администрации области при правительстве РФ.

С марта 2000 года по сентябрь 2000 года - первый заместитель главы администрации области - руководитель представительства администрации области при правительстве РФ.

С 2000 по 2002 год - председатель Совета директоров ЗАО «Еврокерамика».

С 2002 года по май 2012 года - депутат Псковского областного Собрания от партий «Единство», затем «Единая Россия», заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по экономической политике.

В 2012 году лишен мандата депутата Псковского областного Собрания.

С 3 сентября 2013 года Михаил Гавунас находится за пределами Российской Федерации.