Общество

«Дело Гавунаса»: 10 лет за мошенничество или наказание без преступления?

Двенадцать лет продолжается в Пскове эпопея с «Делом Гавунаса»: восьмилетнее расследование по обвинению в организации мошенничества в особо крупном размере и уже четырехлетнее рассмотрение этого обвинения в суде. Пока материалы оценивает первая инстанция — Псковский городской суд. Сейчас идет стадия прения сторон. На прошлом заседании свою точку зрения обнародовал прокурор — для главного обвиняемого он запросил 10 лет тюрьмы. Теперь к озвучиванию своей позиции перешла защита. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера отправилась в суд, чтобы выслушать аргументы сторон.

Обвинение

Для начала краткое содержание предшествующих двенадцати лет.

«Требуем передать дело Гавунаса в суд!» - такие баннеры еще в 2016 году появились по всему Пскову. Расследование началось еще в 2012 году. В 2019 году даже уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов высказался на тему того, что прошитые тома пора нести в дом Фемиды.

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Четыре года назад обвинительное заключение все-таки было утверждено, и дело отправилось в Псковский городской суд. С 2020 года длилось судебное следствие, изучение документов, допросы свидетелей. И вот теперь стороны приступили к озвучиванию своих позиций.

Первоначально уголовное дело было возбуждено против экс-заместителя губернатора Псковской области и экс-заместителя председателя регионального парламента Михаила Гавунаса, а также бывшего областного депутата Василия Салопова. Однако позднее материалы по Салопову были выделены в отдельное производство, а затем его дело и вовсе закрыли. Но появился второй фигурант, предприниматель Лев Саляев, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, а Михаила Гавунаса — в организации этого мошенничества.

Обвинение считает, что фигуранты завладели имущественным комплексом ЗАО «Псковпищепром», причинив государству более чем миллиардный ущерб.

1 150 315 506 рублей – такую сумму ущерба назвало следствие.

С конца 90-х до первой половины нулевых руководство «Пищепрома» провело несколько эмиссий акций, то есть дополнительных выпусков с продажей ценных бумаг. Одним из акционеров являлось «Псковалко», которое в свою очередь принадлежало государству. В результате увеличения количества акций доля «Псковалко» в уставном капитале «Псковпищепрома» снизилась с 71,91% до 3,59%, в связи с чем были утрачены контроль за деятельностью предприятия и право на часть прибыли. Их получил Михаил Гавунас, скупив акции через аффилированные предприятия, использовав для этого деньги самого «Пищепрома» и воспользовавшись своей высокой должностью в администрации области.

Такова точка зрения обвинения. Обывателя она может шокировать, довести до реакции: «Караул, грабят!»

Однако пришла пора выслушать сторону защиты. Представители Михаила Гавунаса уверены: имеет место неправильная юридическая оценка событий.

Защита

Итак, что же происходило на самом деле? Вопрос сложный, ответ на него предстоит дать суду. «Мы не оспариваем факты, мы оспариваем их интерпретацию стороной обвинения», - заявляют защитники подсудимого. В отстаивании позиции своего доверителя они готовы дойти до Верховного и Конституционного судов. Вот как все выглядит со стороны защиты.

В конце 1996 года, вскоре после избрания губернатором Евгения Михайлова, администрация Псковской области создает госпредприятие «Псковалко», региональный комитет по управлению государственным имуществом назначает его руководителем Василия Салопова. В начале следующего года учреждается акционерное общество «Псковпищепром», для его создания имуществом «скидываются» «Псковалко» (51%) и Облпотребсоюз (49%). В качестве директора акционер с контрольным пакетом делегирует своего представителя, так Василий Салопов становится руководителем и «Псковалко», и «Псковпищепрома».

Дополнительные эмиссии акций проходят ежегодно с 1999 года по 2005 год. Надо понимать, что акции нельзя просто напечатать на принтере. Эмиссия — официальная процедура. В описываемое время ее утверждала государственная Комиссия по ценным бумагам, а сегодня эта обязанность передана Банку России, то есть процедура максимально серьезная и контролируемая. Выпуск дополнительных акций утверждает Совет акционеров предприятия, число которых ширилось год от года. «Псковалко», такой же акционер, как и прочие, раз за разом голосовало «за» эмиссию, не вносило возражений, не оспаривало решение. Более того, акции, выпущенные в первую эмиссию 1999 года, целиком приобрело «Псковалко», доведя свою долю до тех самых 71,91%. Но и позже, когда на ценные бумаги находились другие покупатели, возражений не возникало. Полученные в результате продажи акций средства шли на развитие предприятия.

Следствие делает упор на том, что у руля обоих предприятий стояло одно лицо – Василий Салопов. Защита парирует: у него тоже было руководство — тот самый комитет по управлению государственным имуществом. В действиях своего ставленника он не усматривал нарушений, был с ними согласен. Почему не прозвучал удар в набат, если государство было против предпринимаемых мер для развития «Псковпищепрома»? Целых семь лет прошло с момента последней эмиссии 2005 года, прежде чем было возбуждено уголовное дело. Как ранее было упомянуто, материалы в отношении Василия Салопова были выделены в отдельное производство, а позже следствие оказалось прекращено.

Обвинение уверяет, что Салопов действовал по распоряжению Гавунаса. Защита делает акцент на том, что они никогда не состояли в отношениях «руководитель-подчиненный». Пост в «Псковалко» Салопов занял на месяц раньше, чем Гавунас сел в кресло заместителя главы администрации области. После отставки в 2000 году и до избрания в областное Собрание депутатов в 2002 году Михаил Гавунас никаких официальных постов не занимал. Кстати, в региональный парламент Василий Салопов тоже попал на целый созыв раньше него. В 2004 году место Салопова в «Псковалко» занял Виктор Иванов. А эмиссии акций все это время продолжались, акции выпускались и продавались. К тому же, в ходе судебного следствия несколько свидетелей (включая экс-губернатора Евгения Михайлова) дали показания, назвав Василия Салопова самостоятельной фигурой, осуществлявшей полномочия по своему усмотрению.

Обвинение утверждает, что многочисленные компании, покупавшие акции «Псковпищепрома», были аффилированы с Михаилом Гавунасом. Защита настаивает на том, что заявление об аффилированности ничем не подкреплено. В деле фигурирует закрытая схема, по которой средства «Пищепрома» направлялись в эти компании, а на них покупались акции, и средства таким способом возвращались на счета предприятия. Однако этот аргумент разбит независимой экспертизой, назначенной судом, проводили ее специалисты Центра судебной экспертизы Минюста — то есть организации авторитетной и беспристрастной. Выводы об источнике средств, потраченных разными ООО на покупку акций, однозначные: это банковские кредиты и продажа собственных векселей. А те деньги, что компании получали от «Пищепрома», — это оплата выполненных работ и оказанных услуг, в том числе по строительству «Империала», одного из первых современных торговых центров в Пскове, открыли его аккурат в 2005 году.

Закон не запрещает держателям акций вести коммерческую деятельность с акционерным обществом. Если бы продажи носили номинальный характер, денег на счетах «Псковпищепрома» осталось бы плюс-минус одно количество. Но эмиссии раз за разом увеличивали активы предприятия, что также отражено в выводах экспертов.

Теперь об ущербе, нанесенном государству. Это самый интересный вопрос. Обвинение говорит об утрате государством имущественного комплекса. Защита документально подтверждает свою позицию о том, что имущество «Псковпищепрома» никогда не стояло на балансе ни в КУГИ, ни в подведомственном ему «Псковалко». Просто потому что не могло там стоять. Доля в уставном капитале — не то же самое, что доля, например, в квартире. Закон называет любое акционерное общество сложным объектом недвижимости. Не может акционер, владеющий хоть 3% ценных бумаг, хоть 71%, заявить свое право на соответствующую долю имущества акционерного общества. Владеет он акциями, а не частью цеха или торгового центра. Нельзя забрать то, чем ты не владеешь.

Может, государство потеряло на дивидендах? Так их выплата – дело необязательное, и они ни разу не выплачивались никому из акционеров с момента создания «Псковпищепрома» и до ликвидации акционера «Псковалко» в 2010 году. Вся прибыль шла на развитие, никто из акционеров не возражал.

Так откуда взялась цифра ущерба в 1 150 315 506 рублей? Следствие прикинуло, каким количеством акций владело бы «Псковалко» после всех эмиссий, если бы доля оставалась на уровне 71,91%. Перемножили число акций на номинальную стоимость каждой. Вот и вышла сумма, перевалившая за миллиард.

«В народе про такое говорят: "Скрестили ужа с ежом и получили два метра колючей проволоки"», - дает свою оценку Александр Сотник, общественный защитник Михаила Гавунаса.

Есть некоторая сумятица в том, кого считать потерпевшим. Как уже было упомянуто, учредитель закрыл «Псковалко» в 2010 году, а принадлежавшие ему акции «Псковпищепрома» продал – все это еще за два года до возбуждения уголовного дела. В прошлом году теперь уже из правительства Псковской области пришел ответ на адвокатский запрос, в котором сказано, что «акции ЗАО «Псковпищепром» в качестве объекта учета и наблюдения в Реестре имущества, находящегося в собственности Псковской области, не учитывались», «имущественный комплекс собственностью Псковской области не являлся». А подтверждением причинения материального ущерба названы материалы уголовного дела.

«То есть обвинение выдвинуто на основании самого обвинения», - делает вывод адвокат Юрий Сапрыкин.

Какие выводы сделает суд? Чья позиция устоит в первой инстанции? Насколько высоко по цепочке оспариваний зайдет рассмотрение дела? Возможно, ответы на эти вопросы публика узнает не раньше, чем пройдет еще двенадцать лет. Сначала восемь лет длилось следствие, за это время прокуратура не раз возвращала дело на доследование, что косвенно свидетельствует о качестве собранных обвинением доказательств. Теперь уже четыре года идет суд.

Сторонний наблюдатель может увидеть опасность ситуации в том, что «дело Гавунаса» ставит некрасивое пятно на репутации государственно-частного партнерства. Людям, готовым сотрудничать с государством, готовым вкладывать свои ресурсы и энергию в развитие совместных предприятий, в создание новых рабочих мест, в наращивание налоговой базы, в развитие территории — таким людям словно посылается сигнал. И он не очень хороший. Инвесторам будто говорят: сегодня занимайтесь бизнесом, делайте все легально, с соблюдением положенных процедур и с получением одобрения от партнера-государства. Играйте по правилам. Но уже завтра ровно за это за вами могут прийти с наручниками.

Вряд ли, открывая двенадцать лет назад первую страницу дела, его инициаторы хотели добиться такого эффекта. Но ничего другого в происходящем пока не усматривается.

Юлия Магера