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Подельник Михаила Гавунаса осужден на 4 года 5 месяцев колонии

Одному из фигурантов уголовного дела псковского бизнесмена Михаила Гавунаса Льву Саляеву вынесли приговор. Ему назначено наказание в виде 4 лет 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания Псковского городского суда.

Лев Саляев совершил мошенничество, в результате которого экс-заместитель губернатора Псковской области, экс-заместитель председателя регионального парламента Михаил Гавунас, организовавший совершение данного преступления, путем обмана, безвозмездно приобрел право на имущественный комплекс общества «Псковалко» и незаконно приобрел право на 42% доли в уставном капитале общества (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Также Лев Саляев, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Михаилом Гавунасом, совершил финансовые операции и сделки с имуществом, в результате которых была легализована данная доля общества «Псковалко», добытая преступным путем, в особо крупном размере (пункт «а» части 2 статьи 174.1 УК РФ**).

На основании статьи 78 УК РФ Михаил Гавунас по пункту «а, б» части 2 статьи 174.1 УК РФ, Лев Саляев по пункту «а» части 2 статьи 174.1 УКРФ** освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Кроме того, приговор удовлетворил гражданский иск администрации Псковской области (правительства Псковской области) на сумму 1 150 315 506 рублей, а также сохранен арест на недвижимое имущество и денежные средства Михаила Гавунаса, Льва Саляева в счет возмещения вреда, причиненного преступлением.

*в редакции Федерального закона от 07.03.2011 №26-ФЗ

**в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ

Уголовное дело рассмотрено судом в соответствии с частью 5 статьи 247 УПК РФ, то есть в отсутствии подсудимых, которые в настоящее время находятся за пределами территории Российской Федерации.

По совокупности преступлений в соответствии с пунктом 3 статьи 69 УК РФ Михаилу Гавунасу окончательно назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, Льву Саляеву – 4 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

*в редакции Федерального закона от 07.03.2011 №26-ФЗ

**в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ