Происшествия

«Выпил для храбрости»: жителю Печор грозит срок за кражу из квартиры соседа

Жителю города Печоры грозит срок за кражу из соседской квартиры, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

В ходе следствия установлено, что в январе мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе за хищения чужого имущества, возвращаясь домой, обнаружил в своем почтовом ящике ключи от соседней квартиры, которая хозяином сдавалась посуточно. В этот раз постояльцы, съезжая, положили ключи не в тот почтовый ящик.

«Забрав их, злоумышленник пришел к себе домой, выпил для храбрости спиртного, после чего, открыв обнаруженными ключами входную дверь соседней квартиры, незаконно проник в нее и вынес оттуда телевизор, микроволновую печь и другую бытовую технику, которой затем распорядился», - рассказали в прокуратуре.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище. Ему грозит наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом 80 тысяч рублей и ограничением свободы на срок до 1,5 лет.

Уголовное дело направлено в Печорский районный суд для рассмотрения по существу.