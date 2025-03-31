Происшествия

Псковича отправили на исправительные работы за покупку наркотиков

Судья Псковского городского суда вынес приговор в отношении жителя Пскова, который был признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотического вещества массой 0,5 грамма для личного употребления, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.

Суд установил, что пскович незаконно приобрел наркотики. Мужчина заказал и оплатил наркотическое средство массой 0,5 г с целью личного употребления. Забрал его на участке местности, расположенном в лесополосе в 323 метрах от дома №10 по улице Пожиговской в Пскове.

При переходе железнодорожных путей мужчина был задержан сотрудниками Псковского ЛО МВД России на транспорте в районе железнодорожных путей около парка «Запсковье» с последующим изъятием наркотического средства.

Суд признал его виновным и с учетом совокупности смягчающих обстоятельств назначил наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 5% ежемесячно в доход государства.