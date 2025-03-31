Происшествия

В Иркутской области потерпел крушение Ту-22М3

В Иркутской области потерпел крушение самолет Ту-22М3, один человек погиб, сообщили в Министерстве обороны России.

Фото: Кадр видео из соцсетей

«Второго апреля в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж самолета из четырех человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб», — говорится в заявлении.

Как указали в ведомстве, прибывшая на место поисково-спасательная группа эвакуирует выживших на аэродром базирования. По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность, пишет РИА Новости.

Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет, добавили в Минобороны.

Чуть позднее глава региона Игорь Кобзев уточнил, что крушение произошло недалеко от населенного пункта Буреть Усольского района.