 
В России и мире

Международный день таксиста празднуют 22 марта

Таксисты всего мира отмечают свой профессиональный праздник — Международный день таксиста, сегодня, 22 марта. 

Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона (Великобритания) появились первые автомобили, оснащенные специальными счётчиками. Лондонские извозчики назвали счётчик «таксиметр» — от французского «такс» («плата»), и греческого «метрон» («измерение»). С тех пор индивидуальный городской транспорт начали называть такси, а извозчиков — таксистами.

Сегодня такси востребованы в каждой стране мира, а с развитием интернет технологий они стали еще более доступными для клиентов. Но с увеличение количества перевозок и транспорта на дорогах, особенно в крупных городах и мегаполисах, работа профессиональных таксистов требует особенных навыков и опыта. Поэтому с каждым годом они сталкиваются с новыми вызовами и изменениями в индустрии.

В Российской империи первые автомобили с таксометрами появились в 1906 году в Петербурге и Минске, в 1907-м — в Москве, а затем и в других городах. Однако массовыми пассажирские перевозки на «таксомоторах» успели стать только в столицах. К 1914 году таксопарк Санкт-Петербурга насчитывал более 400 машин, которые обслуживала Центральная диспетчерская служба. Однако в 1917 году, после Октябрьской революции, таксомоторы в городах России на время прекратили своё существование. Только 21 июня 1925 года в Москве вновь было открыто регулярное таксомоторное движение. Именно этот день московские таксисты считают днём рождения современного российского такси и наряду с Международным днём такси отмечают его как свой профессиональный праздник.

