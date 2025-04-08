Происшествия

SHOT: Ректор ПсковГУ жила в одном из самых дорогих отелей города и успела купить две квартиры в Москве

Ректора ПсковГУ Наталью Ильину обвиняют в хищении зарплат сотрудников. Как сообщает Telegram-канал SHOT, ректор Псковского госунивера обложила «данью» сотрудников вуза. Отчисления с зарплат подчинённых позволили Наталье Ильиной жить в фешенебельном отеле Пскова и купить две квартиры в Москве.

По информации сотрудников, Наталья Ильина повысила большому числу подчинённых зарплату, но разницу между прежними и новыми суммами забирала себе. В универе эту систему прозвали «полюдьем» по аналогии со сбором дани со славянских племён в средневековой Руси. Более того, даже официальный доход ректора каждый год увеличивался минимум на ₽2 млн последние несколько лет.

После начала проверки этой информации выяснилось, что Наталья Ильина живёт не в обычной квартире или доме, а в одном из самых дорогих отелей Пскова — в ресторанно-гостиничном комплексе «Двор Подзноева», суточная стоимость номеров в котором стартует от ₽8900.

Кроме того, выяснилось, что Наталья Ильина купила две квартиры в Москве, в ЖК «Квартал на Никулинской», в районе Тропарёво-Никулино. В 50-метровой и 60-метровой квартирах живут семья и близкие псковского ректора, и сама она большую часть времени проводит именно там. Одну из квартир Наталья Ильина оформила на свою мать-пенсионерку.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». Наталье Ильиной грозит до десяти лет колонии.

Наталья Ильина — доктор биологических наук, профессор родом из Ульяновской области. ПсковГУ возглавляет с 2019 года.