Экс-ректора ПсковГУ Наталью Ильину лишат звания «Заслуженный работник высшей школы РФ», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда.

Сегодня суд выносит приговор бывшему руководителю вуза. Напомним, Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Прокуратура запросила для нее наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 8 лет со штрафом в размере 1 миллион рублей и с лишением права заниматься деятельностью в сфере образования на срок 3 года.

На прошлом судебном заседании суд заслушал последнее слово экс-ректора, в котором она просила не лишать ее свободы.

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. С 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.