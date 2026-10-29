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Наталье Ильиной вынесли приговор. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Закончилось судебное разбирательство по делу в отношении экс-ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной. Заключительное заседание, на котором ей вынесли приговор, состоялось сегодня, 29 октября, в Псковском городском суде.

Суд приговорил бывшего руководителя вуза к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий в федеральных государственных бюджетных образовательных учреждениях, сроком на 3 года. Также Наталью Ильину лишили почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». Экс-ректора взяли под стражу в зале суда. 

Как прошло последнее судебное заседание по делу экс-ректора, смотрите в фоторепортаже Анны Тягуновой.

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Сюжет

Суд над экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной

Наталье Ильиной вынесли приговор. ФОТОРЕПОРТАЖ

Наталью Ильину лишат звания «Заслуженный работник высшей школы РФ»

Начинается суд над Натальей Ильиной, на котором ей вынесут приговор
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