Наталье Ильиной вынесли приговор. ФОТОРЕПОРТАЖ

Закончилось судебное разбирательство по делу в отношении экс-ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной. Заключительное заседание, на котором ей вынесли приговор, состоялось сегодня, 29 октября, в Псковском городском суде.

Суд приговорил бывшего руководителя вуза к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий в федеральных государственных бюджетных образовательных учреждениях, сроком на 3 года. Также Наталью Ильину лишили почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». Экс-ректора взяли под стражу в зале суда.

> <

Как прошло последнее судебное заседание по делу экс-ректора, смотрите в фоторепортаже Анны Тягуновой.