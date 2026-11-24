Прокурор Псковской области Андрей Мошков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

По версии следствия, с марта по август 2022 года Ильина, занимая должность ректора, незаконно получила от подчиненного сотрудника 370 тысяч рублей.

Ранее Наталью Ильину уже осудили за несколько должностных преступлений. Нынешнее дело касается отдельного эпизода, который не вошел в предыдущий приговор.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. В случае обвинительного приговора новое разбирательство может повлиять на итоговое наказание по совокупности преступлений.

Ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали 8 апреля 2025 года сотрудники правоохранительных органов. В отношении руководителя вуза возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

На следующий день Псковский городской суд избрал меру пресечения - заключение под стражу на два месяца.

Впоследствии стали всплывать подробности о преступной деятельности экс-ректора в стенах университета. Сотрудники давали показания о том, что их вынуждали возвращать часть от получаемых премий.

Осенью 2025 года экс-ректора перевели под домашний арест, на котором она находилась до сегодняшнего дня.

Также неоднократно всплывала новая информация о приобретенном имуществе экс-ректора. В ходе обысков в жилье подсудимой было обнаружено множество сумок Chanel, шубы, трое часов, карта привилегий магазина ЦУМ в Москве.

7 июля в суде завершился опрос самой Натальи Ильиной.

Прокуратура запросила для подсудимой наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 8 лет со штрафом в размере 1 миллион рублей и с лишением права заниматься деятельностью в сфере образования на срок 3 года.

Также суд заслушал последнее слово экс-ректора, в котором она просила не лишать ее свободы.