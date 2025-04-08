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Судебное заседание по делу в отношении Льва Шлосберга* продолжится 23 апреля

Уголовное дело в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* мировой суд города Пскова продолжит рассматривать 23 апреля в 10.20, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель руководителя партии «Яблоко» обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

В рамках заседания 10 апреля было зачитано обвинение, с которым Лев Шлосберг* не согласился и обратил внимание, что выполняет все требования закона об иностранных агентах. Суд ознакомился с видеоматериалами и скриншотами публикаций. Прокурор ходатайствовал о продолжении заседания в другой день.

Напомним, по версии следствия, Лев Шлосберг*, включенный 16 июля 2023 года в реестр иноагентов, в 2024 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. Несмотря на это, в период с 12 мая по 31 июля 2024 года он вновь разместил несколько видеоматериалов на администрируемой им странице в социальной сети «ВКонтакте» без указания на то, что они созданы и распространены иноагентом.

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Лев Шлосберг* не признает себя виновным в нарушении законодательства об иностранных агентах.

Дело начали рассматривать 28 марта. Лев Шлосберг* ходатайствовал о вхождении в дело нового адвоката — Виталия Исакова. В итоге суд постановил удовлетворить ходатайство и отложить судебное заседание с целью ознакомления стороны защиты с материалами дела.

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* Лев Шлосберг признан иноагентом по версии Минюста РФ