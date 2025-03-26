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Происшествия

Рассмотрение уголовного дела в отношении Льва Шлосберга* отложили до 10 апреля

28.03.2025 15:32|ПсковКомментариев: 1

Рассмотрение уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах, в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* в судебном участке №38 города Пскова отложили до 10 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Лев Шлосберг* ходатайствовал о вхождении в дело нового адвоката — Виталия Исакова. 

«Он осуществляет мою защиту, продолжает ее осуществлять. Он необходим мне для осуществления защиты по этому делу», - сказал обвиняемый. 

Суд постановил удовлетворить ходатайство и отложить судебное заседание с целью ознакомления стороны защиты с материалами дела до 10 апреля в 14.30. 

Напомним, по версии следствия, Лев Шлосберг*, включенный 16 июля 2023 года в реестр иноагентов, в 2024 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. Несмотря на это, в период с 12 мая по 31 июля 2024 года он вновь разместил несколько видеоматериалов на администрируемой им странице в социальной сети «ВКонтакте» без указания на то, что они созданы и распространены иноагентом.

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Лев Шлосберг* не признает себя виновным. Соответствующее заявление он сделал, комментируя перевод из статуса подозреваемого в статус обвиняемого.

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Ранее политику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.  

* Лев Шлосберг признан иноагентом по версии Минюста РФ

Пресс-портрет
Шлосберг Лев Маркович* экс-председатель Псковского регионального отделения «Яблока»
Теги: #Шлосберг #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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