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Рассмотрение уголовного дела в отношении Льва Шлосберга* отложили до 10 апреля

Рассмотрение уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах, в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* в судебном участке №38 города Пскова отложили до 10 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Лев Шлосберг* ходатайствовал о вхождении в дело нового адвоката — Виталия Исакова.

«Он осуществляет мою защиту, продолжает ее осуществлять. Он необходим мне для осуществления защиты по этому делу», - сказал обвиняемый.

Суд постановил удовлетворить ходатайство и отложить судебное заседание с целью ознакомления стороны защиты с материалами дела до 10 апреля в 14.30.

Напомним, по версии следствия, Лев Шлосберг*, включенный 16 июля 2023 года в реестр иноагентов, в 2024 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. Несмотря на это, в период с 12 мая по 31 июля 2024 года он вновь разместил несколько видеоматериалов на администрируемой им странице в социальной сети «ВКонтакте» без указания на то, что они созданы и распространены иноагентом.

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Лев Шлосберг* не признает себя виновным. Соответствующее заявление он сделал, комментируя перевод из статуса подозреваемого в статус обвиняемого.

Ранее политику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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* Лев Шлосберг признан иноагентом по версии Минюста РФ