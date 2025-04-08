Происшествия

Мужчину в кожаной серой куртке разыскивают в деревне Захаркино Островского района

61-летний Виктор Марчук пропал в деревне Захаркино Островского района. С 14 апреля его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, зелёно-голубые глаза.

Одет был в кожаную коричневую куртку, синий свитер, серые джинсы, черные кроссовки и серую кепку.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.