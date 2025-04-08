Происшествия

«Вино на миллион»: псковские таможенники пресекли незаконный ввоз семи бутылок дорогого алкоголя

Семь бутылок французского вина пытался провезти в тайнике водитель транспортного средства международной перевозки через МАПП Куничина Гора из Эстонии в Россию. Таможенники пресекли попытку, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото: Северо-Западное таможенное управление

Водитель грузовика с прицепом сообщил сотрудникам таможни об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию, и пассажирскую таможенную декларацию не подавал.

При применении инспекционно-досмотрового комплекса таможенники увидели в полуприцепе автомобиля нехарактерные затемнения.

В результате дальнейшего досмотра в заднем защитном бампере полуприцепа-тента инспекторы обнаружили упакованные в защитную пленку семь бутылок французского вина, сокрытых от таможенного контроля. Общий объем шести бутылок вина 2016 и 2010 годов составил 5,25 л.

Сотрудники возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров).