Псковичка ударила мужа штопором и ножом

Прокуратура города Пскова изучила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесенное органом дознания по заявлению о преступлении, предусмотренном пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

При распитии спиртных напитков с супругой между гражданином и женой произошел конфликт в ходе которого жена заявителя посчитав, что он ее оскорбляет, взяла в одну руку штопор а в другую нож и ударила ими мужчину в ногу.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено прокуратурой города, материал проверки направлен в ОП № 1 УМВД России по городу Пскову для возбуждения уголовного дела по пункту «в» части 2 статье 115 УК РФ.