Жители Псковской области перевели мошенникам более миллиона рублей

К нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Невельского района с использованием телефонов и мессенджеров обратились неустановленные лица, которые представлялись менеджерами по инвестициям или сотрудниками банков, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД по Псковской области.

Под предлогами, якобы, необходимости предотвращения несанкционированного оформления кредита, перевода сбережений на «безопасный счет», а также возможности предоставления дополнительного заработка в Сети ввели своих собеседников в заблуждение.

В итоге потерпевшие не досчитались в общей сложности более миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям области проявлять максимальную осмотрительность и не поддаваться на провокационные предложения манипуляторов, пытающихся разными путями использовать граждан в своих корыстных целях.