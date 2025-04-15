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Собаку подвесили и изрезали ножом в Пскове

28.04.2025 21:40|ПсковКомментариев: 0

Собаку  подвесили и изрезали ножом в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в приюте для собак «Шанс».

«Мужчина и женщина за "Электроном", на берегу реки повесили собаку и резали ее ножом.  Ужасные крики истязаемого животного услышала девушка Лиза с подругой. У собаки несколько колото-резанных ран и проникающее ранение в шею», - рассказали в приюте.

Девушкам удалось прогнать смеющихся живодеров и довезти истекающую кровью собаку до ветеринарной клинике.

Сейчас «Шанс» объявил сбор на экстренную операцию.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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