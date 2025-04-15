Происшествия

Собаку подвесили и изрезали ножом в Пскове

Собаку подвесили и изрезали ножом в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в приюте для собак «Шанс».

«Мужчина и женщина за "Электроном", на берегу реки повесили собаку и резали ее ножом. Ужасные крики истязаемого животного услышала девушка Лиза с подругой. У собаки несколько колото-резанных ран и проникающее ранение в шею», - рассказали в приюте.

Девушкам удалось прогнать смеющихся живодеров и довезти истекающую кровью собаку до ветеринарной клинике.

Сейчас «Шанс» объявил сбор на экстренную операцию.