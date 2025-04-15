Происшествия

За кражу женской сумки 22-летнему псковичу грозит лишение свободы

В Псковский городской суд направлено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя города Пскова, обвиняемого в совершении кражи имущества с причинением значительного ущерба и кражи денежных средств с банковского счета, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Преступление совершили ночью 21 марта 2025 года возле торгового комплекса «Империал». Проезжая мимо парковки, злоумышленник заметил брошенную женскую сумку и забрал её, полагая, что внутри находятся ценные предметы.

Вернувшись домой, мужчина нашел в сумке iPhone 14 Pro, беспроводные наушники AirPods Pro, наличные деньги в сумме 5 тысяч рублей и банковские карты потерпевшей. В последующем мобильный телефон был продан случайному прохожему за 1 500 рублей.

Обвиняемый вытащил сим-карту и вставил ее в свой телефон, где через приложение банка он узнал о наличии денежных средств на счете. Позднее он сменил пароль от банковской карты, а в последующем через банкомат снял денежные средства в размере 12 400 рублей с банковского счета потерпевшей.

Умышленными действиями обвиняемого потерпевшей причинен значительный материальный ущерб в размере 94 849 рублей.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет за совершение преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ, а за совершение преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ - шесть лет лишения свободы.