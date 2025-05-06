Происшествия

Девушка в светлой жилетке пропала в Порхове

18-летняя Анастасия Алексеева пропала в Порхове. 10 мая она ушла из дома и не вернулась, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: Рост 150 сантиметров, нормальное телосложение, светлые волосы, голубые глаза. Предположительно, была одета в светлую жилетку, светлую кофту, черные джинсы и белые кроссовки.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8(800)700-54-52, 8 921 219 69 26 , 8 911 890 92 81 или 112.