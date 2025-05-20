Происшествия

Хозпостройка и автомобиль ВАЗ сгорели в гдовской деревне Полично

Возгорание в жилом доме, в результате которого сгорели хозяйственная постройка и автомобиль ВАЗ 2111 2010 года выпуска, произошло в деревне Поличино Гдовского района 22 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото и видео: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 8:04. Причина – предположительно аварийный режим работы электросети в доме.

Спасены два жилых дома. На месте работали шесть специалистов противопожарной службы области и две единицы техники.