Происшествия

Островский суд оштрафовал пользователя соцсети на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Мужчина в Острове привлечен к административной ответственности за дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области, постановление по делу 26 мая вынес Островский городской суд.

Установлено, что мужчина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил в открытом доступе информацию, направленную на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

«В размещенных Л. материалах транслируется негативное отношение к проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции, оцениваемой как развязывание войны и действия, направленные против представителей конкретной национальности, содержатся призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил Российской Федерации», - рассказали в пресс-службе судов.

Суд признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 40 000 рублей.