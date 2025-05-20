Островский суд оштрафовал пользователя соцсети на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Мужчина в Острове привлечен к административной ответственности за дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области, постановление по делу 26 мая вынес Островский городской суд.
Установлено, что мужчина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил в открытом доступе информацию, направленную на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.
Суд признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 40 000 рублей.