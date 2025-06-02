Происшествия

Хозпостройка сгорела в псковском СНТ «Антей»

Возгорание хозяйственной постройки произошло в СНТ «Антей» Псковского района 22 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Возможной причиной стало короткое замыкание электропроводки на вводе в хозяйственную постройку. Огнеборцы спасли два жилых дома. Привлекались пять специалистов и две единицы техники.

Затем, в 18:14, произошло возгорание в жилом доме на улице Победы в Порхове. Возможной причиной стало короткое замыкание электропроводки в помещении кухни. Оперативно прибывшие сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание, жилой дом и баню удалось спасти. Привлекались пять специалистов и две единицы техники.

Позднее, в 18:24, областные пожарные ликвидировали возгорание жилого дома и хозяйственной постройки в деревне Вехно Новоржевского муниципального округа. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электропроводки в жилом доме. Привлекались пять специалистов и две единицы техники.

В 21:57 областные пожарные ликвидировали возгорание в одноэтажном многоквартирном жилом доме на улице Свободы в Себеже. Причиной стало короткое замыкание электропроводки в помещении ванной комнаты. Квартиру огнеборцам удалось спасти. Для тушения привлекались три специалиста и две единицы техники.