Установлены причастные к незаконной вырубке почти 200 сосен в Псковском округе лица

Установлены лица, причастные к незаконной рубке почти 200 сосен на 5 млн рублей в Псковском округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области. 

Фото: прокуратура Псковской области

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела о незаконной вырубке леса в районе деревни Пожнище.

Ранее спецпрокуратура организовала проверку исполнения лесного законодательства, в ходе которой был выявлен факт незаконной рубки 196 деревьев породы сосна на землях сельскохозяйственного назначения.

Ущерб, причиненный государству, превысил 5 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Благодаря совместной работе правоохранительных органов и материалам, направленным природоохранной прокуратурой, лица, причастные к совершению преступления, установлены. Ими оказались четверо жителей Псковской области. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

Санкция данной статьи предусматривает ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.

Расследование продолжается.

