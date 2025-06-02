Происшествия

Великолукские росгвардейцы задержали подозреваемую в краже продуктов

Великолукские росгвардейцы оперативно задержали подозреваемую в краже из сетевого магазина 23 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 15.00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли к магазину улице Матвея Кузьмина, персонал которого несколькими минутами ранее воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

На месте происшествия росгвардейцы задержали 27-летнюю великолучанку, которая похитила из торгового зала спиртные напитки и продукты.

По факту хищения проводится проверка.