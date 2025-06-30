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Взяткодателю экс-замглавы администрации Пскова избрали меру пресечения

Псковский городской суд по ходатайству следователя СУ СК России по Псковской области избрал взяткодателю бывшего заместителя главы городской администрации Александра Грацкого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть по 31 августа 2025 года включительно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

«Органом следствия гражданину А. 1967 года рождения предъявлено обвинение по факту дачи взятки в особо крупном размере Грацкому А.В. в период нахождения последнего в должности начальника УГХ Администрации г. Пскова через посредника, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ», - сообщили в пресс-службе судов.

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При решении вопроса об избрании меры пресечения суд принял во внимание фактические обстоятельства, характер и тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности обвиняемого. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий, домашнего ареста судом отказано.

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Взяткодателя задержали, у него в жилище провели обыск, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По уголовным делам продолжается выполнение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы.