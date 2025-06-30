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Следователи выявили новый эпизод взяточничества экс-замглавы администрации города Пскова

02.07.2025 18:19|ПсковКомментариев: 0

Бывший заместитель главы городской администрации Александр Грацкий и предприниматель подозреваются во взяточничестве, сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

В Пскове выявили новый эпизод преступной деятельности бывшего заместителя главы администрации города Пскова – начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова Александра Грацкого. Следственные органы подозревают его в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), в отношении взяткодателя возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с сентября по октябрь 2023 года 57-летний предприниматель, являющийся руководителем  предприятия по строительству дорожных сетей, передал через посредника заместителю главы администрации города Пскова – начальнику управления городского хозяйства администрации города Пскова 1,5 млн рублей за заключение муниципальных контрактов между его предприятием и управлением городского хозяйства города Пскова, а также за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным контрактам.

Ранее Александра Грацкого осудили за получение взяток от предпринимателей к 10 годам лишения свободы, в настоящее время он отбывает назначенное судом наказание в колонии строгого режима. 

Взяткодателя задержали, у него в жилище провели обыск, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По уголовным делам продолжается выполнение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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