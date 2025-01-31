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Экс-замглавы администрации Пскова Александру Грацкому вынесли приговор за взятки

Бывший заместитель главы администрации города Пскова Александр Грацкий признан виновным в получении взятки, передает из зала суда корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 5 700 000 рублей и запрет занимать должности госслужбы на 10 лет. Суд зачел в счет лишения свободы период, пока Грацкий находился под арестом с марта 2024 года.

Массажное кресло и автомобиль, полученные в качестве взяток, арестовали в доход государства.

Напомним, Александру Грацкому было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290, пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере) в связи с тем, что в 2022 году он получил от директора коммерческого предприятия по строительству дорожной сети автомобиль стоимостью более 5 миллионов рублей в качестве взятки за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным между коммерческим предприятием и управлением городского хозяйства города Пскова муниципальным контрактам.

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Позже в деле появился второй эпизод. По версии следствия, в период с 15 по 18 сентября 2023 года известный псковский бизнесмен Артем Мхоян, фактически являющийся руководителем двух коммерческих предприятий по строительству дорожных сетей, передал Грацкому массажное кресло стоимостью более 400 тысяч рублей и наручные часы за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным между предприятиями и управлением городского хозяйства города Пскова муниципальным контрактам.

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Затем был выявлен еще один, третий эпизод: в период нахождения в указанной выше должности фигурант получил взятку в сумме 200 тысяч рублей от подрядчика по муниципальным контрактам за совершение в пользу юридического лица действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ по ремонту дорожного полотна и дворовых территорий города Пскова.

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Ранее Псковский областной суд наложил дополнительный арест на ряд имущества Александра Грацкого.