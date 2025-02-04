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10 лет с правом переписки

04.02.2025 15:18|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 4 февраля, в 10:06 судья Псковского городского суда вынесла приговор экс-замглавы администрации Пскова Александру Грацкому. 10 лет строгого режима, конфискация незаконно нажитого имущества в виде автомобиля, массажного кресла, швейцарских часов и квадроцикла, штраф — 5 млн 700 тысяч рублей и лишение права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 10 лет. Заседание суда заняло в общей сложности 11 минут. Тот случай, когда принцип Dura lex, sed lex нашел отражение исчерпывающе кратко и в полном объеме.

 

Для Александра Грацкого процесс формально еще продолжается, у него есть 15 дней на подачу апелляции — то, что она будет подана, сомнений нет. Для всех остальных — чиновников, сторонних наблюдателей — настало время для осмысления и рефлексии этой истории. Сегодняшний приговор — жесткий и суровый — это не только санкция конкретному чиновнику. Это — недвусмысленный месседж всем заинтересованным сторонам, который следует правильно понять и взять на вооружение.

Александр Грацкий в суде на вынесении приговора

Не секрет, многие высокопоставленные чиновники, добившись своего положения в иерархии власти, начинают думать, что «ухватили бога за бороду». Что возвысились над широкими народными массами, попали в «касту небожителей» и теперь могут себе позволить намного больше, чем простолюдины. Система сегодня популярно пояснила, что это не так. Ощущение неуязвимости перед законом — иллюзия, от которой Система рада будет избавить при удобном случае. Нет у нас неприкасаемых, по крайней мере, на региональном уровне.

Развитие дела Грацкого подтвердило еще одну аксиому нашей жизни — «папочка» есть на каждого. Первый эпизод имел место почти за 2 года до задержания фигуранта. Почему не задержали раньше? Кто ж его знает. Да и важно ли это? Значение имеет тот факт, что нет никаких сроков давности по делам о «заплывании за буйки». Грацкий в какой-то момент заплыл — Система дала команду «фас».

Абсолютно каждый чиновник сегодня должен понимать как прописную истину: если вы впадаете в грех мздоимства — это останется с вами до скончания дней. Дальше жить придется в постоянном ощущении, что «за мной могут прийти». Может, через неделю, а может через 5 лет. Вы и думать забудете, сколько и у кого взяли, а у товарища майора «папочка» лежит, пылится до поры до времени, ждет своего часа.

Не работает и старый добрый принцип «свой — чужой». Чиновники порой думают, что достаточно на своем посту занимать правильную общественно-политическую позицию, плыть по течению — и все будет хорошо. Как видим, это еще одно заблуждение. Парадокс в том, что в Системе сегодня нет инородных элементов — все чиновники политически грамотные, в совершенстве владеют единственно верной генеральной линией, построены в шеренгу, в край давно никто не отклоняется.

Но так уж устроена любая система, что периодически ей необходимо избавляться от балласта, чтобы двигаться дальше. Это, своего рода, инструмент самозащиты, который мгновенно отсекает потенциально вредный элемент.

В авторитарной системе, как известно, жертвы часто носят сакральный характер. Думаю, Александр Грацкий идеально подошел на эту роль. Через него система как бы «самоочистилась» в глазах людей, показала, что перед законом все равны. 5 лет назад «равным перед законом» оказался вице-губернатор Александр Кузнецов, теперь настал черед новой жертвы.

Многие сейчас иронично улыбнулись. Конечно, сакральная жертва на то и сакральная, что ничего она не показывает, разве что пускает пыль в глаза, отвлекает на суету, пытаясь завуалировать сущность. Это, в общем, верно. Я думаю, наши люди давно перестали верить в сакральные жертвы, и на все бесчисленные коррупционные дела смотрят с большим скепсисом, рассуждая в парадигме: «Чума на оба ваши дома».

Поэтому следует признать, что дело Александра Грацкого — это сильный удар по имиджу власти. Репутационные потери от этой истории огромные, и еще долго будут сказываться в региональной политической жизни. Так всегда бывает: долгая кропотливая работа по выстраиванию позитивного имиджа в одночасье разрушает одна «паршивая овца» в стаде.

И еще один интересный момент хотел бы отметить. Журналисты ПЛН сегодня позвонили псковским чиновникам и политикам с просьбой прокомментировать приговор и дело Грацкого. Многие сразу отказались, другие «ушли думать», да так и не вернулись. Те, кто все же комментировал, делали это, за редкими исключениями, крайне скупо и неохотно. Симптоматично. Уж больно неприятна и болезненна для действующих чиновников эта тема.

Константин Калиниченко

Теги: #коррупция #Дело Грацкого
Источник: Псковская Лента Новостей
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