Происшествия

Житель Пскова «развёл» трёх петербурженок на сайте знакомств

Житель Пскова «развёл» трёх жительниц Санкт-Петербурга на сайте знакомств.

Аферист знакомился с одинокими девушками и старался войти к ним в доверие. Под разными предлогами он просил срочно одолжить ему деньги. Убеждая в своей честности, писал расписки и высылал фотографии своего паспорта. Однако после поступления перевода на банковскую карту общение прерывалось.

Одной из заявивших в полицию об афере стала молодая петербурженка, которая лишилась почти 300 тысяч рублей. Помимо неё потерпевшими стали еще как минимум две женщины, а общий размер ущерба составляет порядка 2 млн рублей, пишет 78.ru.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).